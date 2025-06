Mapping « Ondes et lumières » Casino Joa Bagnoles de l’Orne Normandie 11 juillet 2025 22:30

Orne

Mapping « Ondes et lumières » Casino Joa Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 22:30:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-07-11

Ondes & Lumières vous plongera dans un voyage visuel à travers l’histoire et l’âme de Bagnoles-de-l’Orne, sublimée par la magie du mapping vidéo.

À travers sept tableaux, ce spectacle retrace l’histoire de la ville thermale, depuis l’arrivée du chemin de fer en 1869 jusqu’à la construction de ses deux casinos dont l’actuel de style Art déco, typique de l’époque. D’autres thématiques seront également abordées, telles que la création du quartier Belle Époque ou encore l’évolution des jeux.

Casino Joa Avenue Robert Cousin

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00

English : Mapping « Ondes et lumières »

Ondes & Lumières takes you on a visual journey through the history and soul of Bagnoles-de-l?Orne, enhanced by the magic of video mapping.

Through seven scenes, the show retraces the history of the spa town, from the arrival of the railroad in 1869 to the construction of its two casinos, including the current Art Deco one, typical of the period. Other themes will also be explored, such as the creation of the Belle Époque district and the evolution of gaming.

German :

Ondes & Lumières lässt Sie auf eine visuelle Reise durch die Geschichte und die Seele von Bagnoles-de-l’Orne eintauchen, die durch die Magie des Video-Mappings sublimiert wird.

In sieben Bildern wird die Geschichte der Kurstadt dargestellt, von der Ankunft der Eisenbahn im Jahr 1869 bis zum Bau der beiden Kasinos, von denen das heutige im typischen Art-déco-Stil der damaligen Zeit errichtet wurde. Weitere Themen sind die Entstehung des Belle-Epoque-Viertels und die Entwicklung des Glücksspiels.

Italiano :

Ondes & Lumières vi accompagnerà in un viaggio visivo attraverso la storia e l’anima di Bagnoles-de-l’Orne, arricchito dalla magia del video mapping.

Attraverso sette scene, lo spettacolo ripercorre la storia della città termale, dall’arrivo della ferrovia nel 1869 alla costruzione dei due casinò, tra cui quello attuale in stile Art Déco, tipico dell’epoca. Saranno esplorati anche altri temi, tra cui la creazione del quartiere della Belle Époque e l’evoluzione del gioco d’azzardo.

Espanol :

Ondes & Lumières le llevará en un viaje visual a través de la historia y el alma de Bagnoles-de-l’Orne, realzado por la magia del video mapping.

A través de siete escenas, este espectáculo recorre la historia de la ciudad balnearia, desde la llegada del ferrocarril en 1869 hasta la construcción de sus dos casinos, incluido el actual Art Déco, típico de la época. También se explorarán otros temas, como la creación del barrio de la Belle Époque y la evolución del juego.

