Mapping spectaculaire sur la Basilique de Saint-Quentin Saint-Quentin

Mapping spectaculaire sur la Basilique de Saint-Quentin

Parvis de la basilique Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-12-19 17:30:00

fin : 2026-01-02 21:00:00

2025-12-19

Du 19 décembre 2025 ua 2 janvier 2026, de 17h30 à 21h, venez admirer le plus grand mapping des Hauts-de-France, resplendissant sur l’architecture de la façade sud de la basilique.

Un spectacle en lumière en 10 tableaux évoquera les grands moments des 2000 ans d’histoire de la ville de Saint-Quentin.

Un moment magique et spectaculaire, haut en couleurs, en son et en émotions !

Durée de chaque projection 10 minutes.

Diffusion toutes les 20 minutes.

Le 24 décembre, le mapping sera diffusé de 17h30 à 18h30 puis de 21h à 21h30.

Retrouvez les informations sur www.saint-quentin.fr

ou à l’Office de Tourisme, 3 Rue Emile Zola, au 03 23 67 05 00

Parvis de la basilique Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

From December 19, 2025 to January 2, 2026, from 5:30 pm to 9 pm, come and admire the largest mapping in Hauts-de-France, shining on the architecture of the basilica?s south façade.

A 10-panel light show will evoke the great moments of Saint-Quentin?s 2,000-year history.

A magical and spectacular moment, full of color, sound and emotion!

Each projection lasts 10 minutes.

Broadcast every 20 minutes.

On December 24, the mapping will be shown from 5:30pm to 6:30pm, then from 9pm to 9:30pm.

For further information, visit www.saint-quentin.fr

or at the Tourist Office, 3 Rue Emile Zola, 03 23 67 05 00

German :

Vom 19. Dezember 2025 bis zum 2. Januar 2026, von 17:30 bis 21:00 Uhr, können Sie das größte Mapping der Region Hauts-de-France bewundern, das auf der Architektur der Südfassade der Basilika erstrahlt.

Eine Lichtshow in 10 Bildern erinnert an die großen Momente der 2000-jährigen Geschichte der Stadt Saint-Quentin.

Ein magischer und spektakulärer Moment voller Farben, Klänge und Emotionen!

Dauer jeder Vorführung 10 Minuten.

Ausstrahlung alle 20 Minuten.

Am 24. Dezember wird das Mapping von 17:30 bis 18:30 Uhr und dann von 21:00 bis 21:30 Uhr gezeigt.

Informationen finden Sie unter: www.saint-quentin.fr

oder im Fremdenverkehrsamt, 3 Rue Emile Zola, unter 03 23 67 05 00

Italiano :

Dal 19 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, dalle 17.30 alle 21.00, venite ad ammirare il più grande mapping dell’Hauts-de-France, che risplende sull’architettura della facciata sud della basilica.

Uno spettacolo di luci in 10 tappe rievocherà i grandi momenti dei 2000 anni di storia di Saint-Quentin.

Sarà un momento magico e spettacolare, pieno di colori, suoni ed emozioni!

Ogni proiezione dura 10 minuti.

Trasmissione ogni 20 minuti.

Il 24 dicembre, la mappatura sarà proiettata dalle 17.30 alle 18.30 e poi dalle 21.00 alle 21.30.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.saint-quentin.fr

o presso l’Ufficio del Turismo, 3 Rue Emile Zola, al numero 03 23 67 05 00

Espanol :

Del 19 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, de 17:30 a 21:00 h, venga a admirar el mapping más grande de Hauts-de-France, brillando sobre la arquitectura de la fachada sur de la basílica.

Un espectáculo de luces en 10 escenas evocará los grandes momentos de los 2.000 años de historia de Saint-Quentin.

Será un momento mágico y espectacular, lleno de color, sonido y emoción

Cada proyección dura 10 minutos.

Emisión cada 20 minutos.

El 24 de diciembre, el mapping se proyectará de 17.30 a 18.30 horas y después de 21.00 a 21.30 horas.

Para más información, visite www.saint-quentin.fr

o en la Oficina de Turismo, 3 Rue Emile Zola, en el teléfono 03 23 67 05 00

