Mapping vidéo Céleste Place de la Comédie Metz

Mapping vidéo Céleste Place de la Comédie Metz vendredi 14 novembre 2025.

Mapping vidéo Céleste

Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz Moselle

Tarif :

Date :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 00:00:00

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2025-11-14

Céleste , un voyage immersif au cœur du Temple Neuf à Metz. Vivez une expérience immersive mêlant mapping vidéo, création sonore et mise en lumière avec le spectacle Céleste qui transforme le Temple Neuf de Metz en un lieu de contemplation sensorielle et poétique.Cette création sur mesure propose une relecture artistique et sensible de l’architecture, de l’histoire et de l’esprit du monument, invitant le public à en redécouvrir toute la profondeur sous un angle nouveau.

Billetterie en ligne, à l’agence Inspire Metz Office de tourisme, et sur place.Tout public

Place de la Comédie Le Temple Neuf Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

« Céleste », an immersive journey to the heart of Metz’s Temple Neuf. An immersive experience combining video mapping, sound creation and lighting, the « Céleste » show transforms Metz’s Temple Neuf into a place of sensory and poetic contemplation, offering an artistic and sensitive re-reading of the monument’s architecture, history and spirit, inviting the public to rediscover its full depth from a new angle.

Tickets available online, at Inspire Metz Office de tourisme, and on site.

German :

« Céleste », eine immersive Reise im Herzen des Temple Neuf in Metz. Erleben Sie eine immersive Erfahrung, die Videomapping, Tonkreation und Lichtgestaltung mit der Show « Céleste » verbindet, die den Temple Neuf in Metz in einen Ort der sinnlichen und poetischen Kontemplation verwandelt. Diese maßgeschneiderte Kreation bietet eine künstlerische und sensible Neuinterpretation der Architektur, der Geschichte und des Geistes des Monuments und lädt das Publikum dazu ein, seine ganze Tiefe aus einem neuen Blickwinkel wiederzuentdecken.

Eintrittskarten können online, bei der Agentur Inspire Metz Office de Tourisme und vor Ort erworben werden.

Italiano :

« Céleste », un viaggio immersivo nel cuore del Temple Neuf di Metz. Un’esperienza immersiva che combina video mapping, creazione di suoni e illuminazione, lo spettacolo « Céleste » trasforma il Temple Neuf di Metz in un luogo di contemplazione sensoriale e poetica, offrendo una rilettura artistica e sensibile dell’architettura, della storia e dello spirito del monumento, invitando il pubblico a riscoprirne tutta la profondità da una nuova prospettiva.

Biglietti disponibili online, presso l’Inspire Metz Office de tourisme e in loco.

Espanol :

« Céleste », un viaje inmersivo al corazón del Temple Neuf de Metz. El espectáculo « Céleste », una experiencia inmersiva que combina vídeo mapping, creación sonora e iluminación, transforma el Temple Neuf de Metz en un lugar de contemplación sensorial y poética, ofreciendo una relectura artística y sensible de la arquitectura, la historia y el espíritu del monumento, invitando al público a redescubrir toda su profundidad desde un nuevo ángulo.

Entradas disponibles en línea, en Inspire Metz Office de tourisme y en el propio museo.

L’événement Mapping vidéo Céleste Metz a été mis à jour le 2025-09-09 par AGENCE INSPIRE METZ