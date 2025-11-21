Mapping video de la Saint-Nicolas Nancy

Mapping video de la Saint-Nicolas

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mercredi 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-12 2025-12-20

Un nouveau spectacle de vidéo-mapping hivernal sera diffusé sur la façade de l’Hôtel de Ville pendant les Fêtes de Saint-Nicolas 2025. Cette création inédite autour de la légende de saint Nicolas est présentée par la Ville de Nancy.

Un moment d’émotion à partager en famille ou entre amis dans le cadre enchanteur de la place Stanislas.

Une projection est prévue le 6/12 à l’issue du défilé, après discours, remise des clés à saint Nicolas et effets pyrotechniques.Tout public

Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

A new winter video-mapping show will be shown on the façade of the Hôtel de Ville during the Fêtes de Saint-Nicolas 2025. This unique creation, based on the legend of Saint Nicholas, is presented by the City of Nancy.

An emotional moment to share with family and friends in the enchanting setting of Place Stanislas.

A projection is scheduled for 6/12 at the end of the parade, after speeches, the presentation of the keys to Saint Nicholas and pyrotechnic effects.

German :

Eine neue winterliche Video-Mapping-Show wird während der Nikolausfeierlichkeiten 2025 auf der Fassade des Rathauses zu sehen sein. Diese neuartige Kreation rund um die Legende des Heiligen Nikolaus wird von der Stadt Nancy präsentiert.

Ein emotionaler Moment, den Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden in der zauberhaften Umgebung des Place Stanislas teilen können.

Eine Vorführung ist für den 6.12. nach der Parade vorgesehen, nach Ansprachen, der Schlüsselübergabe an den Heiligen Nikolaus und pyrotechnischen Effekten.

Italiano :

Un nuovo spettacolo di video-mapping invernale sarà proiettato sulla facciata dell’Hôtel de Ville durante le Fêtes de Saint-Nicolas 2025. Questa creazione originale basata sulla leggenda di San Nicola è presentata dalla Città di Nancy.

Un momento emozionante da condividere con la famiglia e gli amici nell’incantevole cornice di Place Stanislas.

La proiezione è prevista per il 6/12 al termine della sfilata, dopo i discorsi, la consegna delle chiavi a San Nicola e gli effetti pirotecnici.

Espanol :

Un nuevo espectáculo invernal de videomapping se proyectará en la fachada del Hôtel de Ville durante las Fêtes de Saint-Nicolas 2025. Esta original creación basada en la leyenda de San Nicolás es presentada por la ciudad de Nancy.

Un momento emocionante para compartir en familia o entre amigos en el marco encantador de la plaza Stanislas.

La proyección está prevista el 6/12 al final del desfile, tras los discursos, la entrega de las llaves a San Nicolás y los efectos pirotécnicos.

L’événement Mapping video de la Saint-Nicolas Nancy a été mis à jour le 2025-10-24 par DESTINATION NANCY