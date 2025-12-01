Mapping vidéo Saison 2 Mystérium Mairie Jonzac
Mapping vidéo Saison 2 Mystérium Mairie Jonzac mardi 23 décembre 2025.
Mapping vidéo Saison 2 Mystérium
Mairie 3 rue du Château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 18:30:00
fin : 2025-12-31 19:30:00
Date(s) :
2025-12-23
Pour la seconde année, un mapping vidéo sera projeté sur la façade du château entre le 23 et le 31 décembre chaque soir de 18h30 à 19h30. Un nouveau spectacle 2025 appelé Mystérium qui fera briller les yeux des petits et grands. Vernissage le 23 à 18h.
Mairie 3 rue du Château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 04 11 accueil@villedejonzac.fr
English :
For the second year running, video mapping will be projected onto the château’s facade between December 23 and 31, every evening from 6:30pm to 7:30pm. This new 2025 show, called Mystérium, is sure to sparkle in the eyes of young and old alike. Opening on December 23 at 6pm.
L’événement Mapping vidéo Saison 2 Mystérium Jonzac a été mis à jour le 2025-12-18 par Offices de Tourisme de Jonzac