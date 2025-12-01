Mapping vidéo Saison 2 Mystérium Mairie Jonzac

Mapping vidéo Saison 2 Mystérium

Pour la seconde année, un mapping vidéo sera projeté sur la façade du château entre le 23 et le 31 décembre chaque soir de 18h30 à 19h30. Un nouveau spectacle 2025 appelé Mystérium qui fera briller les yeux des petits et grands. Vernissage le 23 à 18h.

English :

For the second year running, video mapping will be projected onto the château’s facade between December 23 and 31, every evening from 6:30pm to 7:30pm. This new 2025 show, called Mystérium, is sure to sparkle in the eyes of young and old alike. Opening on December 23 at 6pm.

