MAP’S #38 RNCAP «Communiquer facilement et efficacement sur vos événements grâce à Openagenda » Jeudi 23 avril, 11h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T11:00:00+02:00 – 2026-04-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T11:00:00+02:00 – 2026-04-23T12:30:00+02:00

Ce « MAPs » (Matériel à Partager) s’inscrit dans le projet du RNCAP de créer un agenda du conte. Dans ce Maps nous vous invitons à créer votre propre agenda de façon très simple qui pourra ensuite être ajouté à l’agenda du conte du RNCAP.

L’objectif de ce MAPs est de :

Permettre à chaque structure de créer son agenda, ses événements et les intégrer à son site Internet (ou autre outil web de communication)

Identifier les événements propres au conte

Permettre la visibilité des événements des membres sur l’agenda conte du RNCAP

Répondre aux questions relatives à l’agenda

Sur inscription uniquement

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Ce MAPs sera animé par Romain d’Openagenda avec les partages d’expérience des structures adhérentes : Thomas pour Bulles de théâtre et Tika pour le DAHU Téméraire. culture conte