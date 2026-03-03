MAP’S #38 RNCAP «Communiquer facilement et efficacement sur vos événements grâce à Openagenda », ,
MAP’S #38 RNCAP «Communiquer facilement et efficacement sur vos événements grâce à Openagenda », , jeudi 23 avril 2026.
MAP’S #38 RNCAP «Communiquer facilement et efficacement sur vos événements grâce à Openagenda » Jeudi 23 avril, 11h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T11:00:00+02:00 – 2026-04-23T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T11:00:00+02:00 – 2026-04-23T12:30:00+02:00
Ce « MAPs » (Matériel à Partager) s’inscrit dans le projet du RNCAP de créer un agenda du conte. Dans ce Maps nous vous invitons à créer votre propre agenda de façon très simple qui pourra ensuite être ajouté à l’agenda du conte du RNCAP.
L’objectif de ce MAPs est de :
- Permettre à chaque structure de créer son agenda, ses événements et les intégrer à son site Internet (ou autre outil web de communication)
- Identifier les événements propres au conte
- Permettre la visibilité des événements des membres sur l’agenda conte du RNCAP
- Répondre aux questions relatives à l’agenda
Sur inscription uniquement
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Ce MAPs sera animé par Romain d’Openagenda avec les partages d’expérience des structures adhérentes : Thomas pour Bulles de théâtre et Tika pour le DAHU Téméraire. culture conte