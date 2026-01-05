Maquette archi terre, un habitat pas banal ! – Atelier parent-enfant Maison de quartier de la Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 14:30 – 16:00

Gratuit : non 10 € adhésion16 € la séance pour le duo, supplément 6 € pour un deuxième enfant parents-enfants

Viens partager un moment privilégié , autour d’une création ludique au Pavillon Maison de quartier Bottière. Ce samedi accompagné d’un parent, tu viens expérimenter à 4 mains de la terre et des matériaux divers pour réaliser un habitat pas banal ! Les ateliers de pratiques artistiques proposés au PAVILLON-maison de quartier Bottière s’adressent aux enfants de 5 à 15 ans et aux adultes à partir de 16 ans. L’objectif est de provoquer l’imaginaire, surprendre, proposer des situations inhabituelles, voire imprévues et de permettre à chacun de s’exprimer et d’appréhender une démarche artistique. Les techniques et supports utilisés font appel à des pratiques actuelles : installations éphémères ou films d’animation, mais aussi à celles plus traditionnelles comme le dessin, le collage, la mise en couleur ou la sculpture. Le travail de groupe est favorisé afin de créer une dynamique d’échange et de partage tout en respectant la singularité et la personnalité de chacun.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0663548931 https://assotwopoints.blogspot.com



