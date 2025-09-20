Maquette d’un appartement de la Reconstruction B!B de Dunkerque Dunkerque

Maquette d’un appartement de la Reconstruction B!B de Dunkerque Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Maquette d’un appartement de la Reconstruction 20 et 21 septembre B!B de Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A quoi ressemblait l’intérieur des logements de la Reconstruction d’après-guerre ? Venez donc jeter un oeil au passé et découvrir l’aménagement d’un appartement dunkerquois des années 1950 !

B!B de Dunkerque 2 rue Benjamin Morel 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 03 28 28 22 70 https://www.lesbalises.fr https://www.facebook.com/bib.dunkerque;https://www.instagram.com/bib_dunkerque

A quoi ressemblait l’intérieur des logements de la Reconstruction d’après-guerre ? Venez donc jeter un oeil au passé et découvrir l’aménagement d’un appartement dunkerquois des années 1950 !