Maquettes : arcs voûtes et croisées d’ogives Château de Tarascon Tarascon

Maquettes : arcs voûtes et croisées d’ogives Château de Tarascon Tarascon samedi 20 septembre 2025.

Maquettes : arcs voûtes et croisées d’ogives 20 et 21 septembre Château de Tarascon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Arc brisé, arc en plein cintre, voûte en berceau, croisée d’ogives… Tous ces éléments d’architecture sont présents dans le château. Mais sauriez-vous les construire ? Attention tout est question d’équilibre et de poussées !

Château de Tarascon Boulevard du roi René, 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 01 93 http://chateau.tarascon.fr Le Château de Tarascon a été édifié par les comtes de Provence, ducs d’Anjou au XVe siècle. Ce monument d’exception est une des forteresses les mieux conservées de la région et déploie son architecture entre Moyen Âge Renaissance en bord de Rhône. Il accueille tout au long de l’année des expositions et propose des animations pour tous les publics. Parking voiture à proximité

Arc brisé, arc en plein cintre, voûte en berceau, croisée d’ogives… Tous ces éléments d’architecture sont présents dans le château. Mais sauriez-vous les construire ? Attention tout est question et !…

Ville de Tarascon