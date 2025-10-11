Maquett’Expo Centre-ville Hyères

Maquett’Expo Centre-ville Hyères samedi 11 octobre 2025.

Maquett’Expo

Centre-ville Avenue Ambroise Thomas Hyères Var

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

L’AMV83 organise une exposition annuelle et qui rassemble des modèles réduits statiques et des saynètes, de clubs, de particuliers, venant de toutes la France, d’Europe mais aussi de l’étranger.

Centre-ville Avenue Ambroise Thomas Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 03 16 90 amv83kits@gmail.com

English : Exhibition of models

The AMV83 organizes an annual exhibition of static and scenic scale models from clubs and private individuals from all over France, Europe and abroad.

German :

Der AMV83 organisiert eine jährliche Ausstellung von statischen Modellen und Szenen, die von Vereinen, Privatpersonen, aus ganz Frankreich, Europa und auch aus dem Ausland stammen.

Italiano :

L’AMV83 organizza un’esposizione annuale che riunisce modelli statici e scenici in scala di club e privati provenienti da tutta la Francia, dall’Europa e dall’estero.

Espanol :

La AMV83 organiza una exposición anual que reúne maquetas estáticas y escénicas procedentes de clubes y particulares de toda Francia, Europa y el extranjero.

L’événement Maquett’Expo Hyères a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Provence Méditerranée