Maquillage à la gallo-romaine, Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, Saint-Sever

Maquillage à la gallo-romaine Samedi 23 mai, 19h00 Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne Landes

à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Venez bénéficier à la mise en beauté à la romaine en compagnie du Conseil Municipal des Enfants et Jeunes, dépaysement garanti !

Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne 14 Rue du Général Lamarque, 40500 Saint-Sever, France Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558763464 https://www.saint-sever.fr/Histoire-et-Patrimoine/Les-monuments/Le-couvent-des-Jacobins Collection lapidaire, avec des chapiteaux gallo-romains et pré romans.

Vestiges recueillis lors des fouilles de la villa gallo-romaine d’Augreilh.

Diapositives géantes de l’Apocalypse de Saint-Sever,

manuscrit du XIe siècle enluminé.

Maquette de Saint-Sever.

Venez bénéficier à la mise en beauté à la romaine en compagnie du Conseil Municipal des Enfants et Jeunes, dépaysement garanti !

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