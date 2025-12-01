Maquillage artistique et sculptures sur ballon au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Maquillage artistique et sculptures sur ballon au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay samedi 13 décembre 2025.
Maquillage artistique et sculptures sur ballon au Puy-en-Velay
Place du Plot Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Artist’N’Co a le plaisir de proposer un atelier maquillage artistique et sculptures de ballon le 13 décembre de 14h à 18h sur la Place du Plot au Puy-en-Velay !
.
Place du Plot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40
English :
Artist’N’Co is pleased to offer an artistic make-up and balloon sculpture workshop on December 13th from 2pm to 6pm on the Place du Plot in Le Puy-en-Velay!
L’événement Maquillage artistique et sculptures sur ballon au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay