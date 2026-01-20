Maquillage de Carnaval Musée du Jouet Moirans-en-Montagne
Maquillage de Carnaval Musée du Jouet Moirans-en-Montagne mardi 17 février 2026.
Maquillage de Carnaval
Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-17
Pour agrémenter vos déguisements, venez vous faire maquiller à l’occasion de Carnaval.
4€ inscription sur place 15 min environ. .
Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 reservation@musee-du-jouet.com
