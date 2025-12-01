Maquillage de fête Rue Marcel Cachin Domérat

Maquillage de fête

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 15:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Découvrez différentes techniques de maquillage lors de cet atelier pour étinceler au Réveillon !

.

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

Discover different make-up techniques for a sparkling New Year’s Eve!

German :

Entdecke in diesem Workshop verschiedene Schminktechniken, um an Silvester zu glänzen!

Italiano :

Scoprite in questo workshop diverse tecniche di make-up per far brillare il vostro Capodanno!

Espanol :

Descubre diferentes técnicas de maquillaje en este taller para que tu Nochevieja brille con luz propia

L’événement Maquillage de fête Domérat a été mis à jour le 2025-10-31 par Montluçon Tourisme