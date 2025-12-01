Maquillage de fête Rue Marcel Cachin Domérat
Maquillage de fête Rue Marcel Cachin Domérat samedi 27 décembre 2025.
Maquillage de fête
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Début : 2025-12-27 15:00:00
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Découvrez différentes techniques de maquillage lors de cet atelier pour étinceler au Réveillon !
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr
English :
Discover different make-up techniques for a sparkling New Year’s Eve!
German :
Entdecke in diesem Workshop verschiedene Schminktechniken, um an Silvester zu glänzen!
Italiano :
Scoprite in questo workshop diverse tecniche di make-up per far brillare il vostro Capodanno!
Espanol :
Descubre diferentes técnicas de maquillaje en este taller para que tu Nochevieja brille con luz propia
