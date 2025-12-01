Maquillage de la Saint-Sylvestre SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Maquillage de la Saint-Sylvestre
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Le 31 décembre, on sort les paillettes pour fêter le nouvel an !
L’entreprise Moby Dick, maquilleurs professionnels sauront mettre en beauté et de façon colorée, les visages de vos petits !
Prix 2€ sur réservation au 05 62 40 87 86 .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
On December 31, we’re bringing out the glitter to celebrate the New Year!
Moby Dick, professional make-up artists, will bring colorful beauty to your little ones’ faces!
