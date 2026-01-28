Maquillage de la Saint-Sylvestre SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Maquillage de la Saint-Sylvestre

Début : 2026-02-10 16:00:00

fin : 2026-02-10 18:00:00

2026-02-10

Pour les Mardi Gras , transformez vos petits en princesses, super-héros, animaux ou créatures fantastiques grâce à un maquillage professionnel !

Prix 2€ sur réservation au 05 62 40 87 86 .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

For Mardi Gras, transform your little ones into princesses, superheroes, animals or fantastic creatures with professional make-up!

