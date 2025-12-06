Maquillage de Noël pour enfant Rouffach
Maquillage de Noël pour enfant Rouffach samedi 6 décembre 2025.
Maquillage de Noël pour enfant
Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 14:30:00
2025-12-06 2025-12-13
A l’occasion du Marché de Noël de Rouffach, les enfants pourront venir se faire maquiller gratuitement et profiter d’un moment de magie !
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
English :
During the Rouffach Christmas Market, children can come and have their faces painted for free, and enjoy a moment of magic!
German :
Anlässlich des Weihnachtsmarkts in Rouffach können sich die Kinder kostenlos schminken lassen und einen magischen Moment genießen!
Italiano :
Nell’ambito del Mercatino di Natale di Rouffach, i bambini possono venire a farsi dipingere il viso gratuitamente e vivere un momento di magia!
Espanol :
En el marco del Mercado de Navidad de Rouffach, los niños podrán venir a que les pinten la cara gratis y disfrutar de un momento de magia
