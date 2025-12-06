Maquillage de Noël pour enfant Rouffach

Maquillage de Noël pour enfant

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

2025-12-06 2025-12-13

A l’occasion du Marché de Noël de Rouffach, les enfants pourront venir se faire maquiller gratuitement et profiter d’un moment de magie !

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

During the Rouffach Christmas Market, children can come and have their faces painted for free, and enjoy a moment of magic!

German :

Anlässlich des Weihnachtsmarkts in Rouffach können sich die Kinder kostenlos schminken lassen und einen magischen Moment genießen!

Italiano :

Nell’ambito del Mercatino di Natale di Rouffach, i bambini possono venire a farsi dipingere il viso gratuitamente e vivere un momento di magia!

Espanol :

En el marco del Mercado de Navidad de Rouffach, los niños podrán venir a que les pinten la cara gratis y disfrutar de un momento de magia

