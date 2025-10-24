Maquillage de noël SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Maquillage de noël SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mercredi 24 décembre 2025.
Maquillage de noël
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 15:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Le 24 décembre, on sort les paillettes pour fêter noël !
Heidi Malova, maquilleuse professionnelle saura mettre en beauté et de façon colorée, les visages de vos petits !
.
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
English :
On December 24, it’s time to bring out the glitter and celebrate Christmas!
Professional make-up artist Heidi Malova will give your little ones a colorful makeover!
German :
Am 24. Dezember wird Weihnachten mit Glitzer gefeiert!
Heidi Malova, eine professionelle Make-up-Künstlerin, wird die Gesichter Ihrer Kleinen farbenfroh und schön gestalten!
Italiano :
Il 24 dicembre tiriamo fuori i brillantini per festeggiare il Natale!
La truccatrice professionista Heidi Malova è a disposizione per dare ai vostri piccoli un makeover colorato!
Espanol :
El 24 de diciembre sacamos la purpurina para celebrar la Navidad
La maquilladora profesional Heidi Malova se encargará de dar un toque de color a los más pequeños
L’événement Maquillage de noël Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-23 par OT de St Lary|CDT65