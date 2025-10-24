Maquillage de noël SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Maquillage de noël

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 15:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Le 24 décembre, on sort les paillettes pour fêter noël !

Heidi Malova, maquilleuse professionnelle saura mettre en beauté et de façon colorée, les visages de vos petits !

.

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

On December 24, it’s time to bring out the glitter and celebrate Christmas!

Professional make-up artist Heidi Malova will give your little ones a colorful makeover!

German :

Am 24. Dezember wird Weihnachten mit Glitzer gefeiert!

Heidi Malova, eine professionelle Make-up-Künstlerin, wird die Gesichter Ihrer Kleinen farbenfroh und schön gestalten!

Italiano :

Il 24 dicembre tiriamo fuori i brillantini per festeggiare il Natale!

La truccatrice professionista Heidi Malova è a disposizione per dare ai vostri piccoli un makeover colorato!

Espanol :

El 24 de diciembre sacamos la purpurina para celebrar la Navidad

La maquilladora profesional Heidi Malova se encargará de dar un toque de color a los más pequeños

L’événement Maquillage de noël Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-23 par OT de St Lary|CDT65