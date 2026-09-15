Maquillage d’Halloween Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
vendredi 30 octobre 2026 · Office de Tourisme · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Maquillage d’Halloween
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-10-30 17:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Maquillage d’Halloween pour les enfants avec Adeline.
Gratuit, à partir de 3 ans, sans réservation, dans la galerie Philippe Kahn de l’Office de Tourisme. .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Maquillage d’Halloween
L’événement Maquillage d’Halloween Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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