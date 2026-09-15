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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Maquillage d’Halloween Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

vendredi 30 octobre 2026 · Office de Tourisme · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
30 Rue Victor Genoux
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Maquillage d’Halloween

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-10-30 17:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Maquillage d’Halloween pour les enfants avec Adeline.
Gratuit, à partir de 3 ans, sans réservation, dans la galerie Philippe Kahn de l’Office de Tourisme.   .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Maquillage d’Halloween

L’événement Maquillage d’Halloween Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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