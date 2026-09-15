Maquillage d’Halloween Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Maquillage d’Halloween

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:00:00

fin : 2026-10-30 17:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Maquillage d’Halloween pour les enfants avec Adeline.

Gratuit, à partir de 3 ans, sans réservation, dans la galerie Philippe Kahn de l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Maquillage d’Halloween

L’événement Maquillage d’Halloween Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)