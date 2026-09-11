Maquillage d’Halloween Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Maquillage d’Halloween

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 13:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Samedi 31 octobre, de 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h, maquillage d’Halloween pour les enfants à partir de 3 ans à l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer. 4 €/enfant, réservation indispensable.

Le samedi 31 octobre, l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer se transforme en atelier d’épouvante pour les plus jeunes ! De 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h, des maquilleurs professionnels accueillent les enfants pour les métamorphoser en monstres effrayants ou en créatures plus rigolotes, le temps d’un après-midi haut en couleur.

Un rendez-vous pensé pour les enfants à partir de 3 ans, dans une ambiance festive à l’occasion d’Halloween.

Réservation indispensable, dans la limite des places disponibles.

Infos pratiques

Date : samedi 31 octobre

Horaires : 10 h – 13 h et 14 h – 16 h

Lieu : Office de Tourisme, 32 boulevard Fernand Moureaux, Trouville-sur-Mer

Public : enfants à partir de 3 ans exclusivement

Tarif : 4 € par enfant

Réservation : indispensable, à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne (https://boutique.trouvillesurmer.org/), dans la limite des places disponibles .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Maquillage d’Halloween

On Saturday 31 October, from 10 am to 1 pm and from 2 pm to 4 pm, Halloween face painting for children aged 3 and over at the Trouville-sur-Mer Tourist Office. €4 per child; booking essential.

L’événement Maquillage d’Halloween Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville