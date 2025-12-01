Maquillage d’hiver Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains
Maquillage d’hiver Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
Place de l’Abbaye Cloître Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-13 2025-12-20
Maquillage pour les enfants.
Faites maquiller votre enfant sur le thème de la féérie de Noël.
Rendez vous sous les cloîtres de 16h à 18h. .
Place de l’Abbaye Cloître Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
