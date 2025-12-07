Maquillage enfant rue Wilson Vichy
Maquillage enfant
rue Wilson Parc des Sources Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21
Un coup de pinceau, un peu de paillettes… et les visages se transforment en papillons, super-héros ou créatures féeriques ! Par L’essentiel by Céline et Dame Cathy.
rue Wilson Parc des Sources Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
English :
A brushstroke, a little glitter? and faces are transformed into butterflies, superheroes or fairy-like creatures! By L?essentiel by Céline and Dame Cathy.
L'événement Maquillage enfant Vichy a été mis à jour le 2025-11-26