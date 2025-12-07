Maquillage enfant rue Wilson Vichy

Maquillage enfant

rue Wilson Parc des Sources Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Un coup de pinceau, un peu de paillettes… et les visages se transforment en papillons, super-héros ou créatures féeriques ! Par L’essentiel by Céline et Dame Cathy.

rue Wilson Parc des Sources Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

A brushstroke, a little glitter? and faces are transformed into butterflies, superheroes or fairy-like creatures! By L?essentiel by Céline and Dame Cathy.

L’événement Maquillage enfant Vichy a été mis à jour le 2025-11-26 par Vichy Destinations