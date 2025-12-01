Maquillage et tatouages à paillettes, Samoëns

Maquillage et tatouages à paillettes

Pour le Nouvel An, les enfants pourront se faire plaisir avec un maquillage festif et des tatouages à paillettes ✨ Deux animatrices les accompagnent pour créer des looks colorés et scintillants, gratuitement, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

English : Make-up and glitter tattoos

For New Year’s Eve, kids can indulge in festive make-up and glitter tattoos ✨ Two entertainers accompany them to create colorful, glittery looks, free of charge, in a happy, friendly atmosphere.

