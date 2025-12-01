Maquillage pour enfants Fêtes de fin d’année Yssingeaux
Maquillage pour enfants Fêtes de fin d’année Yssingeaux dimanche 14 décembre 2025.
Maquillage pour enfants Fêtes de fin d’année
Place Carnot Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
La maquilleuse Patricia Daudet, alias La Muse Rit, émerveillera les plus jeunes avec des maquillages féériques réalisés avec du matériel hypoallergénique. 14h 17h gratuit. RV au chalet.
.
Place Carnot Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30
English :
Make-up artist Patricia Daudet, a.k.a. La Muse Rit, will enchant the youngest with magical make-ups created using hypoallergenic materials. 2pm 5pm ? free. See you at the chalet.
German :
Die Maskenbildnerin Patricia Daudet, alias La Muse Rit, wird die Jüngsten mit märchenhaften Make-ups aus hypoallergenem Material in Staunen versetzen. 14h 17h ? kostenlos. Treffpunkt im Chalet.
Italiano :
La truccatrice Patricia Daudet, in arte La Muse Rit, delizierà i bambini con il suo magico make-up con materiali ipoallergenici. dalle 14.00 alle 17.00. Gratuito. Ci vediamo allo chalet.
Espanol :
La maquilladora Patricia Daudet, alias La Muse Rit, deleitará a los más pequeños con sus maquillajes mágicos realizados con materiales hipoalergénicos. de 14.00 a 17.00 h. Gratuito. Nos vemos en el chalet.
L’événement Maquillage pour enfants Fêtes de fin d’année Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire