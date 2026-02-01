Maquillage pour les enfants SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Maquillage pour les enfants SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 17 février 2026.
Maquillage pour les enfants
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 16:00:00
fin : 2026-02-17 18:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Pour les Mardi Gras , transformez vos petits en princesses, super-héros, animaux ou créatures fantastiques grâce à un maquillage professionnel !
Prix 2€ sur réservation au 05 62 40 87 86 .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For Mardi Gras, transform your little ones into princesses, superheroes, animals or fantastic creatures with professional make-up!
L’événement Maquillage pour les enfants Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-02-02 par OT de St Lary|CDT65