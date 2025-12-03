Maquillage pour les enfants

Place de Lattre de Tassigny Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-26

Le maquillage est l’une des animations préférées des enfants! Profitez-en pour leur faire plaisir dans la maison du Père Noël grâce à une make up artiste.

Le maquillage est l’une des animations préférées des enfants! .

Place de Lattre de Tassigny Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 08

English :

Face painting is one of the children’s favorite activities! Take the opportunity to treat them in Santa’s house with a make-up artist.

German :

Schminken ist eine der Lieblingsbeschäftigungen von Kindern! Nutzen Sie die Gelegenheit, um ihnen im Haus des Weihnachtsmanns mit einer Make-up-Künstlerin eine Freude zu machen.

Italiano :

La pittura del viso è una delle attività preferite dai bambini! Approfittate dell’opportunità di trattarli nella casa di Babbo Natale con un truccatore.

Espanol :

Pintarse la cara es una de las actividades favoritas de los niños Aproveche la ocasión para agasajarlos en casa de Papá Noel con un maquillador.

L’événement Maquillage pour les enfants Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay