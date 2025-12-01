MAQUILLAGE Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens

MAQUILLAGE

Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN JAURÈS Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-26 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Petit relooking de Noël !

Comme les années précédentes, les ateliers maquillages reviennent pour ravir tous les enfants ! .

English :

Christmas makeover!

