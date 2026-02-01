Maquillage Tence

Maquillage

Préau du collège Tence Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 19:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Un parc de jeux XXL installé au préau de l’école publique pendant les vacances d’hiver.

Structures gonflables.

Ouvert à tous. Chaussettes obligatoires.

Restauration sur place crêpes, hot-dogs… et vin chaud!

.

Préau du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes amicale.tence@gmail.com

English :

An XXL playground installed in the public school playground during the winter vacations.

Inflatable structures.

Open to all. Socks mandatory.

On-site catering: pancakes, hot dogs… and mulled wine!

