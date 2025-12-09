Maquillages artistiques & rencontre avec le Père Noël Place de la Mairie Laruns

Maquillages artistiques & rencontre avec le Père Noël

Place de la Mairie Devant la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Maquillages artistiques et rencontre avec le Père Noël

Laissez-vous envoûter par la magie de Sarah. Vous serez bluffez par ses réalisations artistiques !

Ensuite venez visiter le salon du Père Noël et partager un moment convivial en sa compagnie. .

English : Maquillages artistiques & rencontre avec le Père Noël

