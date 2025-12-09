Maquillages artistiques & rencontre avec le Père Noël Place de la Mairie Laruns
Maquillages artistiques & rencontre avec le Père Noël
Place de la Mairie Devant la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Maquillages artistiques et rencontre avec le Père Noël
Laissez-vous envoûter par la magie de Sarah. Vous serez bluffez par ses réalisations artistiques !
Ensuite venez visiter le salon du Père Noël et partager un moment convivial en sa compagnie. .
Place de la Mairie Devant la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
