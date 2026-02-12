Maquillages Enfants pour Carnaval Chalon-sur-Saône

Maquillages Enfants pour Carnaval

Studio beauty Artist Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

À l’occasion du Carnaval, offrez à vos enfants un moment magique et coloré avec nos maquillages enfants sur le thème des extraterrestres !

Aliens rigolos, créatures de l’espace, étoiles et couleurs galactiques… laissez libre cours à leur imagination.

Un maquillage réalisé avec soin par Studio Beauty Artist, en utilisant des produits adaptés aux enfants, pour un résultat à la fois ludique et sécurisé.

Venez nombreux pour un carnaval haut en couleurs… et totalement intergalactique ! .

Studio beauty Artist Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 46 54 06 justine.beautyartist@gmail.com

