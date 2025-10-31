Maquis Des Dégâts – Le Feu Du Boucan Vice Versa Paris

Maquis Des Dégâts – Le Feu Du Boucan Vice Versa Paris vendredi 31 octobre 2025.

Zoom sur « Le Feu du Boucan », la nouvelle édition du Maquis des Dégâts, imaginée par Lola Ondikwa DJ, productrice et résidente PulseOnly.

Après avoir retourné Le Bunker lors de la précédente édition, Lola revient le 31 octobre au Vice-Versa (Bastille) en collaboration avec CLMX, pour une nuit entre Abidjan et Paris, où se mêlent musique, spiritualité et feu sacré.

Plus qu’une fête, le Maquis des Dégâts, est un refuge afro-queer, une expérience immersive où gastronomie, transe et culture diasporique se rencontrent. Une nuit où les corps dansent, les esprits se réveillent et la musique devient un rituel collectif.

Line-up : Lola Ondi Kwa · STÈ · Anacaona · San Padre

Guest Showcase : Shani Da Flava

Sonorités : Coupé-Décalé, Ndomobolo, Shatta, Gqom, Baile Funk & diasporic club vibes

️ 3 services de Maquis sont proposés avant la fête :

• 1er service : 19h30

• 2e service : 20h30

• 3e service : 21h30

Les repas sont inclus dans certaines préventes ou disponibles sur place (dans la limite des tables et des plats disponibles).

Le Maquis des Dégâts revient pour une édition mystique et festive : Le Feu du Boucan

Le vendredi 31 octobre 2025

de 19h30 à 05h00

payant

De 11 à 16 euros.

Tout public.

Vice Versa 28, rue Keller 75011 Paris