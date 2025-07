Maquisard ; Théâtre, Jean-Philippe Bêche Chateau de Bresse Sur Grosne Bresse-sur-Grosne

Maquisard ; Théâtre, Jean-Philippe Bêche

Chateau de Bresse Sur Grosne 2 Rue du chemin du château, 71460 Bresse-sur-Grosne Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pierre Debresse, instituteur en province dans les années 70, écrit des romans historiques. Un jour, il entreprend d’écrire un livre sur les années sombres de la résistance française durant la deuxième guerre mondiale. Il s’intéresse alors à un homme, Gustave Jacques Lièvre, son beau-père,receveur des postes, rentré en 1943 dans le réseau Vengeance près de Moulins. L’histoire de Jacques prend ainsi forme sous nos yeux à partir des souvenirs personnels du combattant, qui s’invite lui même ici, dans le bureau de l’écrivain, pour l’épauler et l’aider à transcrire sa vérité sur la guerre. Sans aucun compromis, Jacques va t il enfin pouvoir se résoudre à se libérer de ses démons ?…

Jean-Philippe Bêche a passé toute son enfance dans la région lyonnaise. Comédien, on le voit régulièrement au théâtre, sur les scènes parisiennes, en tournée et sur les écrans télévision. Sur scène, il alterne aussi bien les rôles du répertoire classique que moderne aux côtés de Georges Descrières, Marie-José Nat, Martin Lamotte, Eric Métayer, Geneviève Casile, Michel Galabru, Chantal Ladesou, Claude Aufaure, Bruno Wolkowitch, Franck Desmedt… .

Chateau de Bresse Sur Grosne 2 Rue du chemin du château, 71460 Bresse-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 10 92 84 chapaize.culture@orange.fr

