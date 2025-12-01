Maraboutage Release Party @ Cabaret Aléatoire Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Maraboutage Release Party @ Cabaret Aléatoire

Samedi 13 décembre 2025 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.79 – 12.79 – 18.79 EUR

Début : 2025-12-13 23:00:00

fin : 2025-12-13 05:00:00

2025-12-13

Maraboutage revient sur scène à Marseille pour une soirée exceptionnelle, une véritable célébration. Ce collectif, où la danse et la musique fusionnent, vous invite à vivre une expérience intense et immersive.

LaMez & Maraboutage présentent



Maraboutage release party

Après 8 ans d’existence, le collectif Maraboutage sort son premier EP avec différents artistes qu’ils ont su rencontrés ces dernières années sur la route.

Le premier d’une longue série, très varié représente ce qu’est Maraboutage. Allant du Dancehall, au Baile Funk en passant par de l’Afrobeats.



Chaque note, chaque mouvement raconte une histoire sur scène, les artistes donnent vie aux sonorités avec des danses puissantes et envoûtantes, incarnant l’essence de chaque univers musical. Préparez-vous à une explosion de joie, de partage et d’énergie, dans un cadre mythique prêt à vibrer comme jamais. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

English :

Maraboutage returns to Marseille for an exceptional evening of celebration. This collective, where dance and music merge, invites you to enjoy an intense, immersive experience.

German :

Maraboutage kehrt für einen außergewöhnlichen Abend, eine wahre Feier, auf die Bühne in Marseille zurück. Dieses Kollektiv, in dem Tanz und Musik verschmelzen, lädt Sie zu einer intensiven und immersiven Erfahrung ein.

Italiano :

Maraboutage torna in scena a Marsiglia per una serata eccezionale, una vera e propria festa. Questo collettivo, in cui danza e musica si fondono, vi invita a vivere un’esperienza intensa e coinvolgente.

Espanol :

Maraboutage vuelve a escena en Marsella para una velada excepcional, una auténtica fiesta. Este colectivo, donde danza y música se fusionan, le invita a disfrutar de una experiencia intensa y envolvente.

