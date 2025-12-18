Marais blancs et oisaux hivernants

Gorges Manche

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 11:30:00

2026-01-31

En famille ou entre amis, cheminez dans un cadre bucolique et découvrez une importante zone d’hivernage pour des milliers d’oiseaux. Sur réservation. Proposé par Elan Nature. .

Gorges 50190 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com

