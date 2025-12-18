Marais blancs et oisaux hivernants Gorges
Marais blancs et oisaux hivernants Gorges samedi 31 janvier 2026.
Marais blancs et oisaux hivernants
Gorges Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 09:30:00
fin : 2026-01-31 11:30:00
Date(s) :
2026-01-31
En famille ou entre amis, cheminez dans un cadre bucolique et découvrez une importante zone d’hivernage pour des milliers d’oiseaux. Sur réservation. Proposé par Elan Nature. .
Gorges 50190 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marais blancs et oisaux hivernants
L’événement Marais blancs et oisaux hivernants Gorges a été mis à jour le 2025-12-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin