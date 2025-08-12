MARAKAY EN CONCERT Mauguio
MARAKAY EN CONCERT Mauguio mardi 12 août 2025.
MARAKAY EN CONCERT
Mauguio Hérault
Découvrez le duo argentin Marakay !
Le duo argentin Marakay, avec Carlos à la guitare et aux claviers, et Bianca, chanteuse pétillante à la voix envoûtante, vous embarque pour un voyage musical en Amérique latine. Au programme bachata, salsa, reggaeton, merengue et samba pour une soirée festive et dansante !
Dès 21h sur la place Cassan (Carnon)
Renseignements : 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
English :
Discover Argentine duo Marakay!
German :
Entdecken Sie das argentinische Duo Marakay!
Italiano :
Scoprite il duo argentino Marakay!
Espanol :
¡Descubra al dúo argentino Marakay!
