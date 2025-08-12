MARAKAY EN CONCERT Mauguio

MARAKAY EN CONCERT Mauguio mardi 12 août 2025.

MARAKAY EN CONCERT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-12
fin : 2025-08-12

Date(s) :
2025-08-12

Découvrez le duo argentin Marakay !
Le duo argentin Marakay, avec Carlos à la guitare et aux claviers, et Bianca, chanteuse pétillante à la voix envoûtante, vous embarque pour un voyage musical en Amérique latine. Au programme bachata, salsa, reggaeton, merengue et samba pour une soirée festive et dansante !

Dès 21h sur la place Cassan (Carnon)
Renseignements : 04 67 50 51 15   .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15  officedetourisme@mauguio-carnon.com

English :

Discover Argentine duo Marakay!

German :

Entdecken Sie das argentinische Duo Marakay!

Italiano :

Scoprite il duo argentino Marakay!

Espanol :

¡Descubra al dúo argentino Marakay!

L’événement MARAKAY EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT MAUGUIO-CARNON