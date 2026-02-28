Maram al-Masri, “Je te menace d’une colombe blanche” L’Institut du Monde Arabe Paris France

Syrie, 1984. Un livre rassemblant trois poètes révélait au public le talent d’une toute jeune femme, dont les textes embraseraient bientôt le monde arabe.

De fait, les poèmes que rassemble Je te menace d’une colombe blanche de Maram al-Masri ont la fraîcheur des matins d’avril, l’ingénuité frémissante de la sensualité, la transparence heureuse des amours juvéniles. Mais une ombre les menace, celle des premières blessures, des trahisons, de la séparation, de l’exil qui tient aujourd’hui encore Maram loin de sa terre natale.

Peu d’images dans cette poésie, dont Adonis et de grands poètes français ont salué la beauté, mais la calligraphie, nette et déliée, des émois d’une femme qui vient à nous en “habitante de la Terre”. Le temps est passé, mais ses poèmes sont restés, témoins d’une Syrie qui rêve toujours de retrouver sa liberté d’antan.

Maram al-Masri

Née en Syrie en 1962, elle entreprend des études à Damas, avant de s’exiler à Paris où elle connaît une situation difficile. En 2003, Cerise rouge sur un carrelage blanc la révèle au public francophone. Quatre ans plus tard, elle obtient le prix de poésie de la SGDL pour Je te regarde, avant de publier Je te menace d’une colombe blanche aux éditions Seghers. Sa poésie, saluée par la critique des pays arabes et traduite dans de nombreuses langues, fait d’elle une des grandes voix féminines du Moyen-Orient.

Aux Éditions Bruno Doucey, elle a publié Par la fontaine de ma bouche (2011), La robe froissée (2012), Elle va nue la liberté (2013, prix Antonio Viccaro 2013 et prix Al Bayane 2013), Le Rapt (2015), Cerise rouge sur carrelage blanc (2018), Métropoèmes (2020) et Les Âmes aux pieds nus (2023).

Rencontre animée par Alexandre Bord. Après avoir été libraire pendant neuf ans, Alexandre Bord a codirigé avec Cécile Coulon la collection de poésie “L’Iconopop” pour les éditions de L’Iconoclaste de 2020 à 2024. Il a créé le podcast “Mort à la poésie” et a fondé l’agence Book qui a pour but de valoriser le travail scénique des poètes et poétesses d’aujourd’hui. En 2024, il lance le festival Créatine, dédié à la poésie contemporaine.

Rencontre avec Maram al-Masri à l’occasion de la réédition, bilingue arabe/français, de son texte de jeunesse Je te menace d’une colombe blanche par les Éditions Bruno Doucey.

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

