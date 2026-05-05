Mārama, CinéPilat, Pélussin

Mārama Vendredi 15 mai, 20h30 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T20:30:00+02:00 – 2026-05-15T21:59:00+02:00

Fin : 2026-05-15T20:30:00+02:00 – 2026-05-15T21:59:00+02:00

Vendredi du genre: A 20H30 conférence et démonstration en direct avec des maquilleurs professionnels.

Film à 21h30

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=6Q2KK »}]

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