Marans aux couleurs d'Halloween
Marans aux couleurs d’Halloween Place Cognacq Marans dimanche 2 novembre 2025.
Marans aux couleurs d’Halloween
Place Cognacq Mairie de Marans Marans Charente-Maritime
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Marans se met aux couleurs de la fête d’Halloween ! Distribution de bonbons, parade en musique, spectacle de magie et de mentalisme, suivi d’un goûter offert par la municipalité.
Gratuit. Tout public.
Place Cognacq Mairie de Marans Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 49 37 culture2@ville-marans.fr
English :
Marans is decked out in Halloween colors! Trick-or-treating, music parade, magic and mentalism show, followed by a snack offered by the municipality.
Free admission. All ages.
German :
Marans erstrahlt in den Farben des Halloween-Festes! Verteilung von Süßigkeiten, Musikparade, Zauber- und Mentalismusshow, gefolgt von einem von der Gemeinde angebotenen Snack.
Kostenlos. Für alle Altersgruppen.
Italiano :
Marans si veste dei colori di Halloween! Dolcetto o scherzetto, sfilata musicale, spettacolo di magia e mentalismo, seguito da una merenda offerta dal Comune.
Ingresso libero. Per tutte le età.
Espanol :
Marans se viste de Halloween Truco o trato, desfile musical, espectáculo de magia y mentalismo, seguido de una merienda ofrecida por el ayuntamiento.
Entrada gratuita. Todos los públicos.
