Maras et Alexinho Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac

Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Musiques urbaines

Tout public

Portés par une créativité sans limites, Maras et Alexinho transcendent les frontières artistiques avec une approche unique mêlant beatbox, poésie et improvisation. Ce duo audacieux fusionne la puissance organique des rythmes vocaux d’Alexinho, prodige mondial du beatbox, et l’écriture sensible et engagée de Maras, champion de slam et de rap.

Ensemble, ils réinventent la scène en proposant un spectacle immersif et multidisciplinaire. Travaillant autour du catalogue des œuvres numériques du programme Micro-Folies pour en faire le fil conducteur d’une performance vivante et dynamique et tout en ajoutant une dimension visuelle en reliant des œuvres d’art iconiques allant de Matisse à Frida Kahlo à leurs créations musicales, chaque concert devient une véritable expérience sensorielle.

En partenariat avec l’OARA .

Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

