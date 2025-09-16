Marathon 4 Alzheimer – Nantes Place Saint-Pierre Nantes

Marathon 4 Alzheimer – Nantes Place Saint-Pierre Nantes mardi 16 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-16 10:00 –

Gratuit : non 7,50 € par participant + 1,50 € frais de dossier 7,50 € par participant + 1,50 € frais de dossier Réservation : finishers.com/book/event/uG9fF Tout public

À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer le 21 septembre 2025, le Pays de la Loire accueille 4 étapes d’un défi sportif et solidaire inédit en France. Du 11 au 21 septembre 2025, Renato Walkowiak, président-fondateur du programme Ping4Alzheimer, courra 11 marathons consécutifs dans 11 villes françaises, pour collecter des fonds en faveur de la Fondation Recherche Alzheimer et promouvoir la prévention par le sport. Chaque étape sera l’occasion d’organiser un footing solidaire avec des coureurs locaux – les “Neurorunners” – et de tenir une conférence publique sur les bienfaits de l’activité physique pour la santé cérébrale. Ce défi repose sur une conviction forte : chaque pas compte contre Alzheimer. 45 % des cas pourraient être évités grâce à une meilleure prévention ! Escale à Nantes pour le défi « 11 marathons pour Alzheimer » :Départ donné à 10h, place St-Pierre à Nantes, le mardi 16 septembre 2025, avec un circuit de 4 boucles accessibles à tous les volontaires souhaitant courir pour la mémoire : 1 boucle de 10 km, 2 boucles de 21 km ou l’intégralité du parcours. Ce marathon nantais est organisé en collaboration avec le Nantes Tennis de Table. Ouvert à tous, pas de chrono, possibilité de marcher

Place Saint-Pierre Centre-ville Nantes 44000

https://www.finishers.com/book/event/uG9fF