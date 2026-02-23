MARATHON CÔTE INDIGO

Fleury Aude

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Rendez-vous pour la 4ème édition du Marathon Côte Indigo les 18 et 19 avril 2026 !

Un week-end qui promet d’être sportif durant lequel chacun peut participer avec des courses adaptées.

Programme du samedi

– 14h Courses enfants.

– 16h30 5 kms 20m D+

– 18h 10 kms 40m D+

Programme du dimanche

– 8h30 Marathon et marathon relais 2 personnes 150 m D+

– 10h Semi-Marathon 30m D+

– 10h Marche nordique 60m D+

Le tout dans un cadre naturel à couper le souffle, entre mer méditerranée et le Massif de la Clape, en passant par la route des vins !

Parcours animés avec fanfare et bandas pour toujours garder le rythme.

Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 61 19 65 80 contact@marathon-coteindigo.fr

English :

Join us for the 4th Côte Indigo Marathon on April 18 and 19, 2026!

It promises to be a sporting weekend in which everyone can take part, with adapted races.

Saturday program

– 2pm: Children’s races.

– 4:30 pm: 5 kms: 20m D+

– 6pm: 10 kms: 40m D+

Sunday program:

– 8:30am: Marathon and 2-person relay marathon: 150m D+

– 10am: Half-Marathon: 30m D+ (over 30m)

– 10am: Nordic Walking: 60m D+ (incl. climb)

All set in breathtaking natural surroundings, between the Mediterranean Sea and the Massif de la Clape, via the wine route!

Animated courses with fanfare and bandas to keep the rhythm.

