Marathon couture pour Octobre Rose Académie du climat Paris

Marathon couture pour Octobre Rose Académie du climat Paris samedi 18 octobre 2025.

QUE FAUT-IL APPORTER ?

Porter un vêtement rose et venir avec un grand sourire :)

Chaque session dure 2 heures et vous pouvez vous inscrire à plusieurs si vous le souhaitez.

POUR QUI ?

Cette journée est ouverte à tout(e)s couturier(e)s de tout niveau ayant envie de mettre à profit leur passion pour soutenir les personnes atteintes d’un cancer du sein.

EST-CE UNE FORMATION ?

Ce n’est pas une formation. Le but est de réunir sur une journée un maximum de couturièr(e)s pour produire un maximum de sacs à drain à destination des hôpitaux parisiens. Inscrivez-vous sur le ou les créneaux horaires de votre choix.

PUIS-JE APPORTER DU TISSU ?

Non, le recueil des tissus s’effectue jusqu’au 11 octobre 2025. Les modalités de dépôt de tissus sont disponibles ici très prochainement.

Ce Marathon est organisé par l’association Les Effilochés , qui a pour but de promouvoir les arts du fil à travers l’organisation d’ateliers créatifs, en partenariat avec l’association Lovely Solidarity.

L’objectif est d’arriver à produire un maximum de sacs à drain en une journée à destination des hôpitaux franciliens. Cet événement est en partenariat avec l’association Lovely Solidarity.

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

