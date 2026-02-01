Marathon de belote MARPA de Rémuzat Rémuzat

Marathon de belote

MARPA de Rémuzat Allée des Béatrix Rémuzat Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Inscription à partir de 13h30, début des parties à 14h. Plus aucune inscription après 14h. Participation par personne 10€ (tous les participants seront primés). Buvette et pâtisseries sur place.

MARPA de Rémuzat Allée des Béatrix Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27

English :

Registration from 1.30pm, games start at 2pm. No registration after 2pm. Participation per person: 10? (all participants will be awarded a prize). Refreshments and pastries on site.

