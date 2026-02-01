Marathon de belote MARPA de Rémuzat Rémuzat
Marathon de belote MARPA de Rémuzat Rémuzat dimanche 8 février 2026.
Marathon de belote
MARPA de Rémuzat Allée des Béatrix Rémuzat Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Inscription à partir de 13h30, début des parties à 14h. Plus aucune inscription après 14h. Participation par personne 10€ (tous les participants seront primés). Buvette et pâtisseries sur place.
.
MARPA de Rémuzat Allée des Béatrix Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Registration from 1.30pm, games start at 2pm. No registration after 2pm. Participation per person: 10? (all participants will be awarded a prize). Refreshments and pastries on site.
L’événement Marathon de belote Rémuzat a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale