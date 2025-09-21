Marathon de Colmar Colmar

Place Rapp Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 08:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Ce marathon, organisé par l’association « Courir Solidaire », est une course caritative tous les bénéfices seront reversés à des associations. Le parcours de 42,195 km formera un 8 autour de Colmar ou pour les plus imaginatifs un bretzel.

Vous aurez aussi la possibilité de courir le semi-marathon, ou le marathon en escadrille (1 équipe, 3 coureurs et l’objectif de finir ensemble). Si vous n’êtes pas coureur, vous pourrez nous rejoindre pour devenir bénévole, animer le parcours ou tout simplement supporter les coureurs.

Alors préparez-vous à courir pour la bonne cause !

PROGRAMME

SAMEDI

10:00 OUVERTURE VILLAGE RETRAIT DES DOSSARDS

14:00 DEBUT COURSES KIDS

18:00 FERMETURE VILLAGE

DIMANCHE

06:30 OUVERTURE VILLAGE RETRAIT DES DOSSARDS

08:30 DEPART MARATHON

08:30 DEPART ESCADRILLE

08:30 DEPART RELAIS

09:00 DEPART SEMI

10:00 DEPART 10KM

16:00 FERMETURE VILLAGE .

Place Rapp Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est info@marathondecolmar.fr

