Marathon de Colmar Colmar
Marathon de Colmar
Place Rapp Colmar Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-21 08:30:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-21
Ce marathon, organisé par l’association « Courir Solidaire », est une course caritative tous les bénéfices seront reversés à des associations. Le parcours de 42,195 km formera un 8 autour de Colmar ou pour les plus imaginatifs un bretzel.
Vous aurez aussi la possibilité de courir le semi-marathon, ou le marathon en escadrille (1 équipe, 3 coureurs et l’objectif de finir ensemble). Si vous n’êtes pas coureur, vous pourrez nous rejoindre pour devenir bénévole, animer le parcours ou tout simplement supporter les coureurs.
Alors préparez-vous à courir pour la bonne cause !
PROGRAMME
SAMEDI
10:00 OUVERTURE VILLAGE RETRAIT DES DOSSARDS
14:00 DEBUT COURSES KIDS
18:00 FERMETURE VILLAGE
DIMANCHE
06:30 OUVERTURE VILLAGE RETRAIT DES DOSSARDS
08:30 DEPART MARATHON
08:30 DEPART ESCADRILLE
08:30 DEPART RELAIS
09:00 DEPART SEMI
10:00 DEPART 10KM
16:00 FERMETURE VILLAGE .
Place Rapp Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est info@marathondecolmar.fr
