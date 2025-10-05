Marathon de danse tahitienne à Paris et bringue tahitienne Jo&Joe Paris Nation Paris

Marathon de danse tahitienne à Paris et bringue tahitienne Jo&Joe Paris Nation Paris dimanche 5 octobre 2025.

Un programme de folie, de beaux moments de partage autour de la danse tahitienne, et de supers lots à gagner offerts par nos sponsors de Tahiti et d’ailleurs

Et pour célébrer les 10 ans du concept « Tamure Marathon by OTN », on vous concocte une bringue 100% polynésienne qui viendra clôturer notre journée, ambiance assurée à ne pas rater ☀️

***Le Tamure Marathon OTN qu’est ce que c’est ?*** C’est notre événement annuel dédié aux femmes passionnées de ‘Ori Tahiti à Paris ! Une occasion unique de se rencontrer pour relever ensemble un défi d’endurance le temps d’un après-midi. Sous les directives et encouragements de notre talentueuse Tahia Cambet, vous découvrirez que vous avez bien plus de capacités que vous ne le soupçonnez ! Pour les sceptiques, ne vous inquiétez pas, notre objectif est avant tout de passer un excellent moment toutes ensemble, l’équipe OTN sera là pour mettre l’ambiance

Au-delà d’un moment convivial, c’est aussi l’occasion majeure pour notre association ‘O Tahiti Nui de récolter des fonds pour financer nos projets artistiques et culturels. Cette année, nous avons la chance de nous rendre à Tahiti en Novembre 2025 pour participer au Hura Tapairu Manihini, une des plus grandes compétitions qui rassemble des troupes venues du monde entier. Ce projet est un rêve et une occasion unique de faire vivre la culture polynésienne et faire évoluer notre danse, mission qui nous est chère. En achetant un billet pour le TM, pour l’after, ou encore des goodies sur notre boutique, vous nous soutenez dans ce projet et pour cela on vous dit d’ores et déjà merci ❤️

***Est-ce pour moi ?*** Bien évidemment, cet événement est ouvert à toutes, pas de niveau minimum requis. Il suffit simplement d’avoir envie de partager un moment inoubliable ensemble autour de la culture tahitienne et de la danse. Pour celles qui ont déjà participé aux éditions précédentes, ne manquez pas l’occasion de vous surpasser et de valoriser les progrès que vous avez faits.

Un grand merci à nos sponsors qui du bout du monde nous gâtent de leurs présents ! Et un énorme merci à nos bénévoles #OTNsquad qui se démènent pour rendre cet événement possible.

————————————————————————————————————

« Bringue Tahitienne by OTN »

Envie de retrouver un peu de soleil avec une ambiance polynésienne ? Rejoins l’association ‘O Tahiti Nui pour une bringue tahitienne qui va te redonner le sourire Bonne ambiance garantie avec nos musiciens, danseuses et chanteurs qui seront là pour vibrer au rythme des chansons polynésiennes d’hier et d’aujourd’hui ! Et comme cette bringue vient clôturer notre Tamure Marathon annuel (évènement pour les passionnées de danse tahitienne) alors soyez prêts : les danseuses de Paris et d’ailleurs seront dans la place pour chauffer la piste de danse

Comme cadre, il n’y a pas mieux que le Jo&Joe Paris Nation pour se retrouver : avec une super salle de danse, des chaises confortables (pour une mini pause !), une carte des boissons/snacks plus que garni, et une équipe aux petits soins, vous ne serez pas déçus croyez-nous !

Allez prend ton ukulele, ton sourire, ta fleur à l’oreille, et viens faire la fête avec nous

Informations pratiques « Bringue Tahitienne by OTN » :

– Date : dimanche 05 octobre 2025

– Horaires : de 18h00 à 23h59

– Lieu : Jo&Joe Paris Nation, 61 rue de Buzenval, 75020 Paris (proche métro 9, RER A, station de Vélib à proximité)

– Dress code : fleuri et coloré !

Pour plus d’info, cliquez ici voir la page Facebook de l’évènement

Projet de soutien :

En achetant un billet pour l’after, en faisant un don, ou encore en achetant des goodies sur notre boutique, vous nous soutenez dans notre projet Hura Tapairu Manihini et pour cela on vous dit d’ores et déjà merci ❤️

On espère vous voir très nombreuses ! À très bientôt ! ‘O Tahiti Nui

Envie de découvrir la danse tahitienne et de vous lancer dans un challenge sportif ? L’équipe ‘O Tahiti Nui a hâte de vous retrouver le 05 octobre pour une nouvelle édition de son mythique Tamure Marathon.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 10h30 à 17h00

payant

36 euros participantes Tamure Marathon

15 euros tarif bringue (20 euros sur place le jour J).

Public jeunes et adultes.

Jo&Joe Paris Nation 61, rue de Buzenval 75020 Paris

