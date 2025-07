Marathon de dessins avec les Urban Sketchers Chartres

Marathon de dessins avec les Urban Sketchers

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

2025-07-05

Pendant un journée, découvrez ou redécouvrez la basse-ville de Chartres, ses ponts, ses lavoirs, ses vues sur la ville haute. Le tout en dessin avec les Urban Sketchers.

Rendez-vous à 10h à la collégiale Saint-André. Le matin, parcours entre la collégiale et le parc des Bords de l’Eure avec de nombreuses possibilités de points de vues. À 13h, pique-nique du côté du pigeonnier au parc des bords de l’Eure (chacun apporte son repas). Pour l’après-midi, deuxième partie de la boucle, avec rendez-vous dans la cour de la collégiale Saint-André à 17h pour le partage des carnets. Chacun est libre, chacun choisit ses points de vue et son temps de dessin. Possibilité de venir pour la journée complète ou de rejoindre le groupe de dessinateurs pour un moment. .

English :

Spend a day discovering or rediscovering Chartres’ lower town, its bridges, washhouses and views over the upper town. All in drawings with the Urban Sketchers.

German :

Entdecken Sie einen Tag lang die Unterstadt von Chartres, ihre Brücken, ihre Waschhäuser und ihre Aussicht auf die Oberstadt. Das alles beim Zeichnen mit den Urban Sketchers.

Italiano :

Trascorrete una giornata alla scoperta o riscoperta della città bassa di Chartres, dei suoi ponti, dei lavatoi e della vista sulla città alta. Il tutto disegnato con gli Urban Sketchers.

Espanol :

Pase un día descubriendo o redescubriendo la ciudad baja de Chartres, sus puentes, lavaderos y vistas sobre la ciudad alta. Todo dibujado con los Urban Sketchers.

