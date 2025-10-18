Marathon de la bière et du punch Le Bar le Tumulus Leuhan

1er édition du marathon de la bière et du punch

Une marche de 7,5 km au départ de la place de l’église à LEUHAN. pour chacun des 4 arrêts un verre de bière, punch ou soft au choix.

3 Concerts a 19h:

– Les fours bocks

– Tracks in the wood

– Atlantyka

> Départ à 16h00

> 20€ l’inscription (15€ les soft)

> Restauration sur place .

Le Bar le Tumulus 7 Place de l’Église Leuhan 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 82 55 84

