Marathon de la coupe de cheveux Salle Bel Air Moncoutant-sur-Sèvre

Marathon de la coupe de cheveux

Salle Bel Air Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

42h de coupe de cheveux non-stop jour et nuit, avec des pros, pour l’association « Emo’Sion » et « Lady Rose on a tous besoin de supers héros ». .

Salle Bel Air Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 92 73 28 42h.de.la.coupe.de.cheveux@gmail.com

