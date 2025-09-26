Marathon de la coupe de cheveux Salle Bel Air Moncoutant-sur-Sèvre
Marathon de la coupe de cheveux Salle Bel Air Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 26 septembre 2025.
Marathon de la coupe de cheveux
Salle Bel Air Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
2025-09-26
42h de coupe de cheveux non-stop jour et nuit, avec des pros, pour l’association « Emo’Sion » et « Lady Rose on a tous besoin de supers héros ». .
Salle Bel Air Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 92 73 28 42h.de.la.coupe.de.cheveux@gmail.com
