MARATHON DE LA DANSE · Propagande C · BAL#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande
MARATHON DE LA DANSE · Propagande C · BAL#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande vendredi 8 mai 2026.
MARATHON DE LA DANSE · Propagande C · BAL#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 8 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation
La compagnie Propagande C propose un grand show collectif, 2h30 de danse, de défis et de folie chorégraphique !
Durée : 2h30
Tout public dès 11 ans
Evènement Explosif ! Le principe est simple : faire danser les gens non-stop pendant 2h30 au rythme d’épreuves dansées. Le DJ set est ponctué de défis chorégraphiques en tous genres qui changent toutes les 10 min : La danse la plus bizarre, la meilleure imitation de Beyoncé ou Michaël Jackson, le meilleur solo de hip-hop, la danse la plus créative, un madison zombie, un duo de danse contact …
Dans le cadre du festival BAL #3 – Théâtre l’Aire Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-08T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-08T23:00:00.000+02:00
1
https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/672665-marathon-de-la-danse-bal-3
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine)
- [Saint-Jacques-de-la-Lande] Création Éponge Tawashi Tier lieu la Gaité, 91 Bd Jean Mermoz, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 23 avril 2026
- WANNABE · Kiyan Koshoie BAL#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande 28 avril 2026
- Mai à Vélo 2026 THALES SERVICES NUMERIQUES Saint-Jacques-de-la-Lande 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Adapei 35, Saint-Jacques-de-la-Lande 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, THALES SERVICES NUMERIQUES, Saint-Jacques-de-la-Lande 1 mai 2026