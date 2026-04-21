MARATHON DE LA DANSE · Propagande C · BAL#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 8 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

La compagnie Propagande C propose un grand show collectif, 2h30 de danse, de défis et de folie chorégraphique !

Durée : 2h30

Tout public dès 11 ans

Evènement Explosif ! Le principe est simple : faire danser les gens non-stop pendant 2h30 au rythme d’épreuves dansées. Le DJ set est ponctué de défis chorégraphiques en tous genres qui changent toutes les 10 min : La danse la plus bizarre, la meilleure imitation de Beyoncé ou Michaël Jackson, le meilleur solo de hip-hop, la danse la plus créative, un madison zombie, un duo de danse contact …

Dans le cadre du festival BAL #3 – Théâtre l’Aire Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-08T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-08T23:00:00.000+02:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/672665-marathon-de-la-danse-bal-3

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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