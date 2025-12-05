Marathon de la danse au profit du Téléthon Salle de l’Omnibus Les Rousses

Marathon de la danse au profit du Téléthon

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-07 03:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Animations avec des professionnels et associations de gym, zumba, danse, thé dansant le samedi, soirées DJ les vendredi et samedi, repas et buvette tout au long du weekend. .

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté montorousses@gmail.com

English : Marathon de la danse au profit du Téléthon

German : Marathon de la danse au profit du Téléthon

Italiano :

Espanol :

L’événement Marathon de la danse au profit du Téléthon Les Rousses a été mis à jour le 2025-11-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses