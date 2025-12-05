Marathon de la danse au profit du Téléthon Salle de l’Omnibus Les Rousses
Marathon de la danse au profit du Téléthon Salle de l'Omnibus Les Rousses vendredi 5 décembre 2025.
Marathon de la danse au profit du Téléthon
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Gratuit
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-07 03:00:00
2025-12-05
Animations avec des professionnels et associations de gym, zumba, danse, thé dansant le samedi, soirées DJ les vendredi et samedi, repas et buvette tout au long du weekend. .
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté montorousses@gmail.com
